Попит на гібридні авто зростає: найпопулярніші моделі 2025 року
Протягом минулого року в Україні зареєстрували 31,2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 31% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, понад половину реєстрацій, як і у 2024 році, забезпечили нові авто — їхня частка становила 57%.
Лідери серед нових гібридів
У 2025 році найпопулярнішим новим гібридним легковиком став кросовер Toyota RAV4 — 3 533 реєстрації.
Друге місце посів Toyota Yaris Cross з результатом 953 авто.
Третю позицію зайняв Nissan Qashqai, який обрали 872 покупці.
Вживані гібриди
Першість серед імпортованих уживаних гібридних авто тримає Toyota Prius — 815 зареєстрованих машин.
До трійки лідерів також увійшли Ford Escape (726 авто) та Ford Fusion US (687 авто).
