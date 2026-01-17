Попит на гібридні авто зростає: найпопулярніші моделі 2025 року Сьогодні 19:06 — Технології&Авто

Попит на гібридні авто зростає: найпопулярніші моделі 2025 року

Протягом минулого року в Україні зареєстрували 31,2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 31% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, понад половину реєстрацій, як і у 2024 році, забезпечили нові авто — їхня частка становила 57%.

Лідери серед нових гібридів

У 2025 році найпопулярнішим новим гібридним легковиком став кросовер Toyota RAV4 — 3 533 реєстрації.

Друге місце посів Toyota Yaris Cross з результатом 953 авто.

Третю позицію зайняв Nissan Qashqai, який обрали 872 покупці.

Вживані гібриди

Першість серед імпортованих уживаних гібридних авто тримає Toyota Prius — 815 зареєстрованих машин.

До трійки лідерів також увійшли Ford Escape (726 авто) та Ford Fusion US (687 авто).

