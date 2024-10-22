Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати у 2025 році — Finance.ua

Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати у 2025 році Сьогодні 00:48 — Фондовий ринок

Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати у 2025 році

Експерти давно говорять, що електромобілі — це майбутнє. Втім, деякі популярні моделі мають суттєві недоліки. GOBankingRates поспілкувався з експертами, щоб дізнатись про авто, від яких у 2025 році краще триматися подалі.

Nissan Leaf

Серед переваг цієї моделі експерт Айварас Григелевичус називає доступну ціну, втім, на його думку, вона не повинна досягатись за рахунок високої швидкості заряджання. Загалом, на думку спеціаліста, Nissan Leaf починає програвати боротьбу з віком.

Jaguar I-Pace

Незважаючи на «приголомшливий» зовнішній вигляд, Jaguar I-Pace відстає від конкурентів через відсутність оновлень, що робить його ‎неконкурентоспроможним‎. В майбутньому покупці також можуть стикнутись із проблемою з підтримкою I-Pace.

Toyota bZ4X

Айварас Григелевичус досить скептично оцінив цю модель, зазначивши, що їй не вистачає інновацій, функцій та вишуканості. При цьому автомобіль демонструє досить посередню швидкість заряджання.

VinFast VF 8

Спеціаліст порівняв авто з бета-версією програмного забезпечення.

«‎Ви розумієте, чого вони намагаються досягти, але відсутність функцій, досконалості та висока ціна підписки ускладнюють виправдання продукту, який ви щойно протестували"‎, — говорить Григелевичус.

Tesla Model X

На думку автомобільного експерта Кріса Пайла, існують занепокоєння щодо нормальної роботи «крилатих» дверей авто. Спеціаліст також звертає увагу на те, що авто розряджається раніше, ніж можна було очікувати.

Ford Mustang Mach-E

Кріс Пайл порадив двічі подумати, перш ніж купувати Mach-E. За його словами, у цього автомобіля була проблема перегріву батареї, і, можливо, її ще не вирішено повністю. Він також з гумором вказав на соціальний мінус.

«‎Як тільки ви кажете про електричний Mustang, ви знову і знову почуєте, що це зовсім не Mustang"‎, — говорить експерт.

GMC Hummer EV

Як відомо, на низьких швидкостях передні і задні колеса цього авто повертаються в протилежні сторони, що дозволяє істотно зменшити діаметр розвороту. Кріс Пайл скептично ставиться до цієї функції, зазначаючи, що вона просто зайва.

УНІАН За матеріалами:

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