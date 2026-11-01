6 напрямів в IT, де потрібні фахівці: від ШІ до оборонних технологій

Українські IT-компанії розробляють штучний інтелект, створюють безпілотники та вдосконалюють системи кіберзахисту. Разом із технологіями змінюється і ринок праці: на одні вакансії претендують десятки кандидатів, тоді як в інших напрямах роботодавцям складніше знайти потрібних спеціалістів.

Із посиланням на robota.ua називаємо шість сфер, які варто взяти до уваги тим, хто вже працює в IT або тільки планує розпочати кар’єру в технологічній галузі.

1. Штучний інтелект (AI)

Штучний інтелект уже став частиною багатьох звичних сервісів. Інтернет-магазини за його допомогою рекомендують товари, банки виявляють підозрілі платежі, а компанії автоматизують роботу з документами та відповіді на запитання клієнтів.

Такі рішення розробляють AI Engineer та Machine Learning Engineer. Вони працюють із моделями штучного інтелекту, навчають їх знаходити закономірності в даних і перевіряють, наскільки добре ті виконують поставлені завдання.

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За статистикою DOU за вересень 2026 року, у категорії AI/ML було 178 вакансій. Водночас конкуренція залишається високою: на одну позицію припадало майже 34 відгуки.

2. Кібербезпека (Cybersecurity)

Витік даних клієнтів або кібератака на сайт можуть завдати компанії фінансових збитків і порушити її роботу. Тому банкам, державним установам, інтернет-магазинам та іншим організаціям потрібні фахівці, які вміють захищати інформацію й цифрові системи.

Спеціалісти з кібербезпеки перевіряють системи на вразливості, стежать за підозрілою активністю та допомагають запобігати атакам. У цій сфері працюють аналітики безпеки, інженери та фахівці з тестування захищеності.

У вересні 2026 року в категорії Security на DOU було 134 вакансії.

3. Аналітика даних (Data Science та Data Engineering)

Дані допомагають компаніям краще розуміти своїх клієнтів і планувати роботу. Наприклад, торговельні мережі аналізують продажі, щоб визначити попит на товари, а служби доставки вивчають маршрути, аби скоротити час перевезень.

У цій сфері працюють аналітики даних, Data Scientist та Data Engineer. Перші шукають закономірності в показниках, другі створюють моделі для прогнозування, а треті налаштовують системи збирання та обробки інформації.

Для роботи часто використовують SQL, Python та інструменти візуалізації даних. Такі фахівці потрібні не лише IT-компаніям, а й банкам, торговельним мережам та іншим бізнесам, які ухвалюють рішення на основі даних.

4. Інженерія, робототехніка та електроніка (Hardware та Embedded)

IT — це не тільки програми й сайти. Технологічні компанії також створюють електронні пристрої, датчики, роботів та системи керування обладнанням. Для цього потрібні фахівці, які розуміються на електроніці й програмуванні.

Hardware-інженери працюють з електронними компонентами та платами, а Embedded-розробники створюють програмне забезпечення, яке керує роботою пристроїв. Їхні навички потрібні в медицині, промисловості та робототехніці.

За статистикою DOU за вересень 2026 року, у категорії Hardware було 274 вакансії, а в Embedded — 146. На одну вакансію припадало в середньому 3,5 та 6 відгуків відповідно. Це менше, ніж у багатьох інших IT-напрямах.

5. Оборонні технології (DefenseTech)

В Україні розвиваються технології для потреб оборони: компанії створюють безпілотники, засоби зв’язку та програмне забезпечення для військових. Такі проєкти часто поєднують розробку електроніки, програмування та випробування готових рішень у польових умовах.

У DefenseTech працюють інженери, розробники, тестувальники, фахівці з контролю якості та керівники проєктів.

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За дослідженням ринку праці в оборонній галузі, у третьому кварталі 2026 року на DOU опублікували 3 942 вакансії в цій сфері. Найчастіше роботодавці шукали спеціалістів із досвідом від одного до трьох років. Також побільшало пропозицій для тих, хто має менш ніж рік досвіду.

6. Хмарні технології та DevOps (Cloud та DevOps)

Банківські застосунки, інтернет-магазини та інші онлайн-сервіси мають стабільно працювати навіть тоді, коли ними одночасно користуються тисячі людей. Для цього компанії використовують хмарні платформи й автоматизують роботу своєї IT-інфраструктури.

Цим займаються Cloud-інженери та DevOps-фахівці. Вони налаштовують сервери й хмарні середовища, стежать за стабільністю систем і допомагають командам швидше випускати оновлення. Серед поширених інструментів — AWS, Azure та Docker.

У вересні 2026 року в категорії DevOps на DOU було 152 вакансії. На одну позицію припадало майже 38 відгуків, що свідчить про високу конкуренцію серед кандидатів.