Швеція виділяє кошти на роширення можливостей жінок в Україні — Finance.ua

Швеція виділяє кошти на роширення можливостей жінок в Україні
Швеція спрямує фінансову допомогу на розширення прав і можливостей жінок в Україні. Мова йде про фінансування в сумі на понад 2 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні посольства Швеції в Україні.
«8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери», — наголосили в посольстві.
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За даними посольства, Швеція розпочинає нову підтримку у розмірі 22,5 мільйони шведських крон (приблизно 2,22 млн доларів) для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні.
Нагадаємо, в Україні з 2020 по 2024 рік спостерігалося зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів), незважаючи на складні економічні та зовнішні умови, включаючи повномасштабне вторгнення росії в 2022 році.
Станом на кінець 2024 року в країні налічувалося 2,3 мільйона ФОПів, з яких 1,1 мільйона (48,1%) — жінки.
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