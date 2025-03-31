Швеція надасть Україні найбільший з 2022 року пакет допомоги — Finance.ua

Швеція надасть Україні найбільший з 2022 року пакет допомоги Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Швеція надасть Україні найбільший з 2022 року пакет допомоги

Уряд Швеції представив 19-й пакет допомоги Україні. Він є найбільшим від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Sveriges Television

Вартість пакета допомоги складає 16 млрд шведських крон (1,6 млрд доларів), серед яких:

0,92 млрд доларів будуть витрачені на озброєння. Мова йде про, ймовірно, боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони (ППО);

0,5 млрд доларів підуть кільком фондам і коаліціям, які купуватимуть обладнання для України.

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Також 50 млн доларів буде направлено на обладнання для Збройних сил України: кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби.

«росія володіє ініціативою у війні, і ми повинні підтримати Україну, щоб зламати цю тенденцію», — заявив голова Міністерства оборони Швеції Пол Йонсон.

Швеція активно підтримує Україну під час війни, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Вона постачає озброєння, техніку та обладнання для зміцнення обороноздатності. Також країна бере участь у навчанні українських військових і підтримує оборонну промисловість України.

Окрім військової допомоги, Швеція фінансує відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування та надання медичної допомоги.

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