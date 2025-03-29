Швеція виділяє кошти на розмінування та дрони для України — Finance.ua

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Швеція виділяє кошти на розмінування та дрони для України

Казна та Політика
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Швеція виділяє кошти на розмінування та дрони для України
Швеція виділяє кошти на розмінування та дрони для України
Швеція виділить орієнтовно €7,2 мільйона (80 мільйонів шведських крон) для коаліцій, що займаються розмінуванням і безпілотними технологіями, у межах групи оборонного контакту з Україною (UDCG). Це частина 18-го пакета військової підтримки для України.
Про це йдеться на сайті шведського уряду.
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«Ця підтримка допоможе Україні розвивати технології дронів і спроможність до розмінування. Це сприятиме як українській армії, так і суспільству загалом», — зазначив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.
Уряд Швеції вже доручив Збройним силам країни виділити кошти. Збройні сили Швеції вже кілька разів виконували подібні завдання для підтримки коаліцій в рамках UDCG.
Тепер вони повинні надати по 40 мільйонів шведських крон (приблизно €3,6 мільйона) для підтримки коаліцій, що займаються розмінуванням і розвитком дронів.
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UDCG — це коаліція з 57 країн, яку створили США для координації закупівель оборонного обладнання, виробництва матеріалів і забезпечення постачання, щоб підтримати оборону України. Міністри оборони цих країн регулярно зустрічаються в Рамштайні, штаб-квартирі НАТО або онлайн.
У рамках UDCG створили кілька коаліцій для тривалої підтримки України. Швеція наразі є частиною шести таких коаліцій.
За матеріалами:
theБабель
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