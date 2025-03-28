Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд з підтримки України у військовій сфері — Finance.ua

Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд з підтримки України у військовій сфері
Уряд Данії вирішив виділити 300 мільйонів данських крон (майже 40 млн євро) на інноваційний фонд, який підтримає зростаючу потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії.
«Уряд вирішив виділити 300 млн крон до інноваційного пулу, який підтримуватиме зростаючу потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою», — йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен у четвер провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики, який підтримав виділення 300 млн данських крон в інноваційний фонд для підтримки України.
Повідомляється, що інноваційний фонд буде зосереджений, серед іншого, на технологічних сферах, пов’язаних з електронною війною та безпілотниками, де технології швидко розвиваються і де нові технологічні рішення мають значний вплив на поле бою.
«Немає сумнівів, що Україна має велику потребу протистояти масованому тиску, який відчуває на фронті з боку російських військ. Розробка нових технологічних рішень на полі бою — це один із способів, за допомогою якого українці можуть врівноважити російську перевагу, і кошти інноваційного пулу допоможуть це зробити. Важливо, щоб ми продовжували надавати підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу», — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
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