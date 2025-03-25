Данія виділить 130 млн євро для інвестицій в український ОПК — Finance.ua

Данія виділить 130 млн євро для інвестицій в український ОПК Сьогодні 15:31 — Казна та Політика

Данія виділить 130 млн євро для інвестицій в український ОПК

Данія гарантує компенсацію данським компаніям, які готові інвестувати в український ОПК.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Уряд Данії через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) планує гарантувати вітчизняним підприємствам до 70% інвестицій в український ОПК.

Загальна сума програми становить 130 мільйонів євро.

«EIFO добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, компаніям пропонують:

Гарантії експортних кредитів — зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;

Пряме кредитування — надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;

Інвестиційний капітал — сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.

Економічна Правда За матеріалами:

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