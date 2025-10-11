0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швеція планує запустити офлайн-платежі банківськими картками для товарів першої необхідності

Світ
21
Швеція планує запустити офлайн-платежі банківськими картками для товарів першої необхідності
Швеція планує запустити офлайн-платежі банківськими картками для товарів першої необхідності
Швеція планує запустити офлайн-платежі за допомогою банківських карток для товарів першої необхідності.
Про це повідомили в Центральному банку країни.

Мета ініціативи

Офлайн-платежі будуть доступні під час купівлі продуктів, ліків і пального. Для цього треба буде лиш прикласти картку й ввести PIN-код. Система офлайн-покупок має запрацювати до 1 липня 2026 року.
Мета такої ініціативи — підвищити стійкість системи до збоїв у цифрових платежах та забезпечити доступність покупок під час кризових ситуацій.
Для цього емітенти карток, мережі, еквайри й роздрібні мережі впровадять необхідні технічні та регуляторні рішення, а Ріксбанк контролюватиме виконання заходів.
У Швеції досить рідко користуються готівкою, тому влада намагається запобігти труднощам під час онлайн-купівель, наприклад, коли звично заплатити карткою не можна через техпроблеми або зловмисні дії.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems