Швеція планує запустити офлайн-платежі банківськими картками для товарів першої необхідності

Швеція планує запустити офлайн-платежі за допомогою банківських карток для товарів першої необхідності.

Про це повідомили в Центральному банку країни.

Мета ініціативи

Офлайн-платежі будуть доступні під час купівлі продуктів, ліків і пального. Для цього треба буде лиш прикласти картку й ввести PIN-код. Система офлайн-покупок має запрацювати до 1 липня 2026 року.

Мета такої ініціативи — підвищити стійкість системи до збоїв у цифрових платежах та забезпечити доступність покупок під час кризових ситуацій.

Для цього емітенти карток, мережі, еквайри й роздрібні мережі впровадять необхідні технічні та регуляторні рішення, а Ріксбанк контролюватиме виконання заходів.

У Швеції досить рідко користуються готівкою, тому влада намагається запобігти труднощам під час онлайн-купівель, наприклад, коли звично заплатити карткою не можна через техпроблеми або зловмисні дії.

