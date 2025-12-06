0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найбільш населених міст світу

Світ
0
Рейтинг найбільш населених міст світу
Рейтинг найбільш населених міст світу
Токіо тепер не найнаселеніше місто світу. У 2025 році найбільше людей проживає у Джакарті (Індонезія) — 42 мільйони осіб.
Про це йдеться в доповіді ООН «World Urbanization Prospects 2025».
За Джакартою йде Дака (Бангладеш) із 37 мільйонами населення. Токіо посіло третє місце — 33 мільйони населення, ідеться в доповіді.
Рейтинг найбільш населених міст світу
Кількість населення в столиці Японії скорочується швидше, ніж зростає, тому до 2050-го вона може посісти сьоме місце. За 25 років населення Токіо, імовірно, скоротиться до 30 мільйонів.
Кількість мегаполісів, міст із понад десятьма мільйонами жителів, збільшилася. У 2025 році їх стало 33, тоді як у 1975 році було лише вісім. 19 з них — в Азії. За прогнозами ООН, до 2050 року у світі буде 37 мегаполісів.
Рейтинг найбільш населених міст світу
Загалом із 2000 до 2025 року чисельність населення міст у світі зросла на 1,25 мільярда, але більше ніж половина цього приросту припадає лише на кілька країн.
Індія, Китай, Нігерія, Пакистан і Сполучені Штати Америки разом додали понад 500 мільйонів людей до світового міського населення.
Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Україні, зменшилася кількість населення.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems