Рейтинг найбільш населених міст світу Сьогодні 23:09 — Світ

Рейтинг найбільш населених міст світу

Токіо тепер не найнаселеніше місто світу. У 2025 році найбільше людей проживає у Джакарті (Індонезія) — 42 мільйони осіб.

Про це йдеться в доповіді ООН «World Urbanization Prospects 2025».

За Джакартою йде Дака (Бангладеш) із 37 мільйонами населення. Токіо посіло третє місце — 33 мільйони населення, ідеться в доповіді.

Кількість населення в столиці Японії скорочується швидше, ніж зростає, тому до 2050-го вона може посісти сьоме місце. За 25 років населення Токіо, імовірно, скоротиться до 30 мільйонів.

Кількість мегаполісів, міст із понад десятьма мільйонами жителів, збільшилася. У 2025 році їх стало 33, тоді як у 1975 році було лише вісім. 19 з них — в Азії. За прогнозами ООН, до 2050 року у світі буде 37 мегаполісів.

Загалом із 2000 до 2025 року чисельність населення міст у світі зросла на 1,25 мільярда, але більше ніж половина цього приросту припадає лише на кілька країн.

Індія, Китай, Нігерія, Пакистан і Сполучені Штати Америки разом додали понад 500 мільйонів людей до світового міського населення.

Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Україні, зменшилася кількість населення.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.