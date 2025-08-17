Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу — Finance.ua

Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу

Ветерани та ветеранки мають змогу безкоштовно долучитися до навчальної програми з підприємництва та отримати до $30 тис. на розвиток бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Про програму

У відомстві зазначають, ініціатива реалізується Universe Group, Genesis for Ukraine та Бізнес-школою УКУ.

Взяти участь у програмі можуть ветерани і ветеранки разом з партнерами, які мають бізнес-ідею, або власники діючого бізнесу, що планують масштабування.

Учасники програми отримають навчальні модулі від УКУ та Universe Group, наставництво від підприємців і топменеджерів, нетворкінг та обмін досвідом з ветеранськими бізнесами, а також доступ до курсів Бізнес-школи УКУ.

За результатами пітчингу бізнес-проєктів три команди отримають гранти на розвиток справи:

$30 000 — за перше місце;

по $10 000 — за друге і третє місця.

до 15 вересня за Зареєструватися можназа посиланням

Нагадаємо, Кабінет Міністрів удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.

