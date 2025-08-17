Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу

Особисті фінанси
11
Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу
Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу
Ветерани та ветеранки мають змогу безкоштовно долучитися до навчальної програми з підприємництва та отримати до $30 тис. на розвиток бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Про програму

У відомстві зазначають, ініціатива реалізується Universe Group, Genesis for Ukraine та Бізнес-школою УКУ.
Взяти участь у програмі можуть ветерани і ветеранки разом з партнерами, які мають бізнес-ідею, або власники діючого бізнесу, що планують масштабування.
Учасники програми отримають навчальні модулі від УКУ та Universe Group, наставництво від підприємців і топменеджерів, нетворкінг та обмін досвідом з ветеранськими бізнесами, а також доступ до курсів Бізнес-школи УКУ.
За результатами пітчингу бізнес-проєктів три команди отримають гранти на розвиток справи:
  • $30 000 — за перше місце;
  • по $10 000 — за друге і третє місця.
Зареєструватися можна до 15 вересня за посиланням.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems