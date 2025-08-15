Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін
Кабінет Міністрів удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату — не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов’язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.
Основні положення постанови:
- мінімальна зарплата для фахівців без категорії — 25 000 грн; для фахівців І-ІІ категорії та провідних спеціалістів буде вища, залежно від кваліфікації;
- надбавки за фактично відпрацьований час:
- за особливий характер праці — до 50% посадового окладу;
- за складність і напруженість роботи — до 50% посадового окладу.
Оплата здійснюватиметься через посадові оклади, надбавки та премії, з урахуванням результатів роботи.
Нагадаємо, раніше Міністерство у справах ветеранів повідомляло, що середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн. Посадові обов’язки фахівця:
- надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до законодавства;
- інформуватиме ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їхніх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо;
- контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітику;
- звітуватиме про результати наданих послуг;
- надаватиме кризову психологічну допомогу;
- буде поряд, коли це потрібно.
