Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін

Особисті фінанси
14
Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін
Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін
Кабінет Міністрів удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату — не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов’язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Основні положення постанови:

  • мінімальна зарплата для фахівців без категорії — 25 000 грн; для фахівців І-ІІ категорії та провідних спеціалістів буде вища, залежно від кваліфікації;
  • надбавки за фактично відпрацьований час:
  • за особливий характер праці — до 50% посадового окладу;
  • за складність і напруженість роботи — до 50% посадового окладу.
Оплата здійснюватиметься через посадові оклади, надбавки та премії, з урахуванням результатів роботи.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Міністерство у справах ветеранів повідомляло, що середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн. Посадові обов’язки фахівця:
  • надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до законодавства;
  • інформуватиме ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їхніх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо;
  • контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітику;
  • звітуватиме про результати наданих послуг;
  • надаватиме кризову психологічну допомогу;
  • буде поряд, коли це потрібно.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems