Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін

Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін

Кабінет Міністрів удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату — не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов’язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Основні положення постанови:

мінімальна зарплата для фахівців без категорії — 25 000 грн; для фахівців І-ІІ категорії та провідних спеціалістів буде вища, залежно від кваліфікації;

надбавки за фактично відпрацьований час:

за особливий характер праці — до 50% посадового окладу;

за складність і напруженість роботи — до 50% посадового окладу.

Оплата здійснюватиметься через посадові оклади, надбавки та премії, з урахуванням результатів роботи.

Нагадаємо, раніше Міністерство у справах ветеранів повідомляло , що середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн. Посадові обов’язки фахівця:

надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до законодавства;

інформуватиме ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їхніх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо;

контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітику;

звітуватиме про результати наданих послуг;

надаватиме кризову психологічну допомогу;

буде поряд, коли це потрібно.

