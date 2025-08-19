Чи продовжать виплату «тисячі Зеленського» — що вирішив уряд Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Програма грошової підтримки «1000 гривень Зеленського», яка діяла з 1 грудня 2024, не буде продовжена цієї зими.

Про це пише видання «На пенсії».

Нагадаємо, що програмою скористалися 14,4 млн громадян. Українці отримали 703 мільйони гривень за заявками, поданими з 13 по 28 лютого. Ці гроші можна витратити до кінця 2025 року.

Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання та донатили на ЗСУ.

Нові заявки на участь у програмі не приймають (прийом завершився 28 лютого 2025 року). Водночас ті, хто вже отримав виплату, мають можливість витратити її до кінця року. Кошти можна використати на:

товари українського виробництва від підприємств — учасників програми;

оплату комунальних послуг;

купівлю книг;

залізничні квитки;

донати на підтримку ЗСУ.

«Наразі уряд не планує відновлювати виплату „тисячі Зеленського“. У новому пакеті підтримки населення програма відсутня, натомість передбачені інші види допомоги», — зазначає видання.

Про яку допомогу йдеться:

базова соціальна підтримка від 4500 грн на місяць (з 1 жовтня її планують розширити);

«Пакунок школяра» — 5000 грн для першокласників;

підвищена допомога українцям, які отримали травми на виробництві;

доплати для вчителів з 1 вересня.

Крім того, уряд анонсував пакет реформ на найближчі 100 днів. Міністерство соціальної політики обіцяє надати подробиці пізніше.

18 серпня Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція. Згідно з презентацією проєкту, наразі окреслено основні стратегічні напрямки, визначено обсяг бюджету фінансування та план дій.

