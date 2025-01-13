Уряд додатково виділив 5 мільярдів на виплату «тисячі Зеленського» — Finance.ua

Уряд додатково виділив 5 мільярдів на виплату «тисячі Зеленського» Сьогодні 12:42 — Казна та Політика

Уряд додатково виділив 5 мільярдів на виплату «тисячі Зеленського»

Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.

Шмигаль додав, що уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна.

«Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту», — пояснив прем’єр.

Крім того, Кабмін врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка».

«Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців», — додав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова єПідтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;

програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, вважають у Нацбанку;

тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);

зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

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