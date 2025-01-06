Чому не приходить «тисяча Зеленського» — Finance.ua
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Чому не приходить «тисяча Зеленського»

Особисті фінанси
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Чому не приходить «тисяча Зеленського»
Чому не приходить «тисяча Зеленського»
Деякі українці досі чекають на виплату «тисячі Зеленського», хоча подали заявки понад 10 днів тому.
Подати заявку на отримання «тисячі Зеленського» стало можливим з 1 грудня. Втім, деякі українці почали скаржитись на те, що гроші так і не надійшли на рахунки. Хоча кошти повинні були зарахуватись протягом 10 днів після подачі заявки, повідомляє 24 Канал.
Як пояснюється, це могло статися із кількох причин:
  • надмірна кількість заявок перевантажила систему, тому обробка затрималася;
  • особі відмовили у виплаті, наприклад, через перебування за кордоном.
Втім, громадянам, які так і не отримали кошти, радять звернутися до Мінекономіки щодо їх нарахування.
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«Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошті», — ідеться в повідомленні Дії.
Нагадаємо, тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
Українці, які не мають смартфона, можуть оформити «Зимову єПідтримку» у відділеннях банків, де отримують пенсію.
За матеріалами:
Телеканал 24
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