Чому не приходить «тисяча Зеленського» — Finance.ua

Чому не приходить «тисяча Зеленського» Сьогодні 08:23 — Особисті фінанси

Чому не приходить «тисяча Зеленського»

Деякі українці досі чекають на виплату «тисячі Зеленського», хоча подали заявки понад 10 днів тому.

Подати заявку на отримання «тисячі Зеленського» стало можливим з 1 грудня. Втім, деякі українці почали скаржитись на те, що гроші так і не надійшли на рахунки. Хоча кошти повинні були зарахуватись протягом 10 днів після подачі заявки, повідомляє 24 Канал.

Як пояснюється, це могло статися із кількох причин:

надмірна кількість заявок перевантажила систему, тому обробка затрималася;

особі відмовили у виплаті, наприклад, через перебування за кордоном.

Втім, громадянам, які так і не отримали кошти, радять звернутися до Мінекономіки щодо їх нарахування.

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«Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошті», — ідеться в повідомленні Дії.

Нагадаємо, тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

Українці, які не мають смартфона, можуть оформити «Зимову єПідтримку» у відділеннях банків, де отримують пенсію.

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