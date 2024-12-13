До якого числа можна оформити 1000 гривень від Зеленського: розʼяснення Мінекономіки — Finance.ua
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До якого числа можна оформити 1000 гривень від Зеленського: розʼяснення Мінекономіки

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До якого числа можна оформити 1000 гривень від Зеленського: розʼяснення Мінекономіки
До якого числа можна оформити 1000 гривень від Зеленського: розʼяснення Мінекономіки
Заявку на отримання допомоги в розмірі 1000 гривень в рамках програми «Зимова єПідтримка» можна оформити до кінця зими. Виплата має відбутися протягом 10 робочих днів.
Про це розповіла заступниця Міністра економіки України Надія Бігун в ефірі «Українського радіо».
Програма працює з 1 грудня, і станом на вечір 11 грудня через «Дію» було оформлено 6 340 758 заявок на отримання допомоги.
«З них 1,6 млн — це заявки на дітей, а 1,9 млн — це виплати, які відбуватимуться через „Укрпошту“. Ці виплати не потребують заявки, а відбуваються за тим переліком, що наданий Мінсоцполітики: пенсіонери, які отримують пенсію через „Укрпошту“, та люди з інвалідністю І, ІІ групи, які отримують державну допомогу. А для територій, де відбуваються активні бойові дії, це будь-які категорії громадян, які отримують соціальні виплати через „Укрпошту“. Ці люди зможуть за допомогою 1000 грн заплатити за комунальні послуги або купити продукти українського виробництва», — пояснила вона.
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За словами заступниці міністра, спочатку основним каналом подання заявок була «Дія». Вже 10 грудня відкрився додатковий канал — банки-партнери програми. Тепер громадяни, які не мають «Дії», яким 65+, можуть оформити заявку, звернувшись безпосередньо до відділення банку.
З переліком банків-партнерів програми можна ознайомитися тут, але також ведеться робота над розширенням цього списку. Днями до програми має долучитися «Ощадбанк», зауважила Бігун.
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«Окрім людей літнього віку, через банки зможуть подати заявку люди, які з релігійних міркувань не мають індивідуального податкового номера. Заявку можна подати до 28 лютого 2025 року, тобто до кінця зими. А виплата відбуватиметься від моменту подання заявки протягом 10 робочих днів», — додала представниця Мінекономіки.

Довідка Finance.ua:

  • 11 грудня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що громадяни почали отримувати перші виплати в рамках програми «Зимова єПідтримка»;
  • перекази державної допомоги в розмірі 1000 гривень уже надходять на банківські картки українців;
  • витратити надіслані кошти можна на купівлю ліків, оплату комунальних послуг, а також медичні та освітні послуги. Крім цього, є можливість переказати гроші на допомогу ЗСУ.
За матеріалами:
УНІАН
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