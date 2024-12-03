Шмигаль анонсував аудит отримувачів «тисячі Зеленського» — Finance.ua
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Шмигаль анонсував аудит отримувачів «тисячі Зеленського»

Особисті фінанси
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Шмигаль анонсував аудит отримувачів «тисячі Зеленського»
Шмигаль анонсував аудит отримувачів «тисячі Зеленського»
Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
Глава уряду припустив, що українців за кордоном, які оформлятимуть тисячу гривень, може бути «мінімальна кількість».
«Але ми проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами», — наголосив Шмигаль.
Він нагадав, що отримати тисячу гривень від держави можуть лише українці, які перебувають на території України.
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Спочатку громадяни підтверджують, що вони знаходяться на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.
Нагадаємо, за перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.
Тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
За матеріалами:
РБК-Україна
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