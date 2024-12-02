«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день — Finance.ua

«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день

За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

На думку президента, кількість поданих заявок свідчить про своєчасність програми.

За його словами, «єПідтримка» працює для кожного й кожної в Україні — і для дорослих, і для дітей. Кошти можна отримати впродовж 3 місяців — до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.

Зеленський нагадав, що кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Також є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди.

Як додав міністр цифрової інформації Михайло Федоров, за добу українці подали понад 2 500 000 заяв про «Зимову єПідтримку».

«Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі», — наголосив міністр.

Так, на дітей подали понад 551 000 заяв. 64% користувачів — жінки, 36% — чоловіки, а середній вік становить 30−40 років.

«Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву, треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно», — зазначив Федоров.

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