«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день — Finance.ua
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«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день

Особисті фінанси
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«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день
«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день
За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
На думку президента, кількість поданих заявок свідчить про своєчасність програми.
За його словами, «єПідтримка» працює для кожного й кожної в Україні — і для дорослих, і для дітей. Кошти можна отримати впродовж 3 місяців — до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.
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Зеленський нагадав, що кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Також є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди.
Як додав міністр цифрової інформації Михайло Федоров, за добу українці подали понад 2 500 000 заяв про «Зимову єПідтримку».
«Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі», — наголосив міністр.
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Так, на дітей подали понад 551 000 заяв. 64% користувачів — жінки, 36% — чоловіки, а середній вік становить 30−40 років.
«Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву, треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно», — зазначив Федоров.
За матеріалами:
Finance.ua
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