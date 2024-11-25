«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову — Finance.ua

«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову, freepik

Українці зможуть отримати тисячу гривень з коштів державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року — січня 2025 року.

Про це свідчить постанова уряду від 22 листопада 2024 р. № 1330

Постановою затверджений Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання одноразової державної грошової допомоги «Зимова підтримка» в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Джерелом фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету», — йдеться в постанові.

Кошти будуть перераховуватися «з урахуванням відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету за програмою».

Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якій станом на 1 грудня 2024 року виповнилося 18 років, що має присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків та яка на момент подачі заявки на отримання допомоги перебуває на території України, крім тимчасово окупованої території.

Заявка на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень може бути подана протягом грудня 2024 року — лютого 2025 року.

Один з батьків, а також один з опікунів малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання допомоги за кожного із дітей.

Для формування заявки на отримання допомоги необхідно:

мати присвоєний в установленому законодавством порядку реєстраційний номер облікової картки платника податків;

установити мобільний додаток Дія на електронному пристрої, пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України;

обрати у мобільному додатку Дія послугу «Зимова підтримка» та подати заявку на отримання допомоги;

у разі відсутності спеціального рахунка для зарахування кешбеку відкрити такий рахунок та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Дія.

У разі наявності в отримувача допомоги дітей подання заявки через Дію можливе лише за наявності електронного відображення актового запису про їх народження.

У разі подання заявки одним з батьків на кожного з дітей формується окрема заявка, про що зазначається під час формування заявки.

Кошти, зараховані на спеціальний рахунок отримувача допомоги, можуть бути використані отримувачем допомоги до 31 грудня 2025 року.

Пенсіонерам віком старше 60 років та особам з інвалідністю 1 та 2 групи, які є отримувачами пенсії по інвалідності або отримувачами соціальної допомоги, які отримують виплати через АТ «Укрпошта» допомога надається через АТ «Укрпошта».

Допомога отримувачам надається АТ «Укрпошта» згідно з переліком, отриманим від Мінсоцполітики, у сумі 1000 гривень для кожного отримувача.

Кошти можуть бути використані на:

оплату послуг відповідно до переліку послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок грошових коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек);

придбання військових облігацій внутрішньої державної позики згідно із законодавством;

фінансування заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії проти України та ліквідацією її наслідків, національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки і розвитку України, надання гуманітарної допомоги згідно із законодавством.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова підтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;

українці, які перебувають за кордоном, будуть позбавлені грошової підтримки, навіть у тому випадку, якщо вони оформлені як біженці. Переказ виплати відбувається лише після верифікації місцеперебування претендента.

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