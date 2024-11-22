На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень: скільки наступного року — Finance.ua

На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень: скільки наступного року Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

На виплату «тисячі Зеленського» цьогоріч піде 5 млрд гривень: скільки наступного року, freepik

Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова підтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Ракетна загроза не завадила прийняти Мінекономіки ідею про 1000 грн. У цьому році на це піде 5 млрд гривень. В наступному — вже 10 млрд», — зазначив Железняк.

Народний депутат Олексій Гончаренко додав , що кошти для «Зимової підтримки» переведуть з програми, яка фінансує «Національний кешбек», на програму, яка буде видавати по тисячі гривень.

«Люди зможуть отримати тисячу грн — або в електронному форматі, або на Укрпошті: для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій», — зазначив депутат.

У Міністерстві економіки також заявили , що одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» в розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через Дію.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України.

Витратити кошти «Зимової єПідтримки» можна буде до кінця 2025 року.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати на ЗСУ. Про зацікавленість залучати донати вже повідомили низка благодійних фондів.

Фінансуватись програма буде з залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.

Як отримати виплату

За допомогою застосунку Дія:

1) встановити мобільний застосунок Дія;

2) якщо у вас немає картки «Національний кешбек», треба її відкрити у одному з банків ( ПриватБанк , monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, Укрсиббанку, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк);

3) у Дії в розділі «Сервіси» потрібно активувати картку «Національного кешбеку»;

3) обрати у застосунку Дія послугу «Зимова єПідтримка»;

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4) подати заявку на отримання допомоги;

5) очікувати зарахування коштів.

Відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку Дія — можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку «Національний кешбек», на яку надійде допомога.

З допомогою Укрпошти

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через «Укрпошту» — зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через «Укрпошту». Перелік тих, хто може отримати допомогу через «Укрпошту» формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійде до переліку на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію.

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Витратити кошти вони зможуть також через «Укрпошту» — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Коли та як можна витратити «Зимову єПідтримку» від держави

Отримані гроші можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів та книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Крім цього є можливість витратити кошти на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Зняти готівку з картки «Національний кешбек» не можна.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

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