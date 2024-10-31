У Комітеті ВР розповіли, звідки візьмуть гроші на виплати українцям по тисячі гривень — Finance.ua

У Комітеті ВР розповіли, звідки візьмуть гроші на виплати українцям по тисячі гривень Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

У Комітеті ВР розповіли, звідки візьмуть гроші на виплати українцям по тисячі гривень

Народна депутатка і членкиня Комітету фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що кошти на виплати українцям по 1000 гривень візьмуть з допомоги міжнародних партнерів.

Про це депутатка заявила в ефірі «Київ24».

За її словами, український бюджет отримав «закордонну допомогу, на яку не розраховували. Тому з’явилися кошти, які можна розподілити серед населення».

Депутатка сказала, що виокремлювати певну категорію людей для виплат не стали, оскільки це було б «дуже складно адмініструвати».

«У нас з’явилися кошти, які ми можемо розподілити серед населення… На сім’ю це буде в середньому п’ять тисяч гривень. Це не багато, але й не мало», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Також, за словами депутатки, це створить «внутрішній попит і допоможе населенню».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки. Кожному громадянину планують надати по тисячі гривень. Ці кошти будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії». Кошти українці можуть отримати незалежно від віку та соціального статусу, а витратити їх потрібно протягом зими.

За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші різноманітні послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.

Раніше перший заступник міністра економіки Олексій Соболев вже повідомляв , що це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року. Він пояснював, що кошти буде переспрямовано з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти до кінця року. «Ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки», — зазначав він.

hromadske За матеріалами:

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