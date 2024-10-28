У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме — Finance.ua
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У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме

Особисті фінанси
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У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме
У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме
Тисячу гривень державної допомоги, яку з грудня зможуть отримати українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек», це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону.
«Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку й соціального статусу, використати можна протягом зими — грудень, січень, лютий. Гроші надходитимуть на картку програми „Національний кешбек“, тобто потрібно її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через „Дію“, вже підключені банки. Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, інші різноманітні послуги. Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Ці гроші марковані. Є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також їх можна задонатити на ЗСУ», — заявив Соболев.
Заступник міністра уточнив, що ці кошти буде переспрямовано з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти до кінця року.
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«Крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки», — сказав він.
Щодо можливості перерахування грошей окремими людьми на ЗСУ, Соболев зазначив, що на такі дії не розповсюджується заборона партнерів щодо спрямування коштів на військові потреби.
«Ми не можемо спрямувати гроші партнерів на військові видатки, це заборонено. В той же час, коли ми перераховуємо гроші людини, це вже стають гроші українця. Якщо він так забажає, він може перерахувати їх як напряму на ЗСУ, в якусь бригаду, так і волонтерам», — пояснив він.
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Соболев також зазначив, що озвучені у ЗМІ цифри вартості цієї програми в 30 мільярдів гривень некоректні, і «вони точно будуть менші».
«Приміром, попередня версія програми єПідтримка під час ковіду коштувала приблизно 8 млрд грн. Фінальна сума цієї програми на 3 зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою. Зараз не можна назвати фінальну суму», — додав він.
Заступник міністра пояснив, що ці виплати можна буде також оформити на дітей.
Нагадаємо, президент України оголосив про запуск нової програми підтримки населення під назвою «єПідтримка», яка стартує з 1 грудня. Програма передбачає виплати по 1000 гривень кожному українцю, включаючи дітей.
За матеріалами:
Економічна Правда
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