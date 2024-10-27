По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка» — Finance.ua
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По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка»

Особисті фінанси
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По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка»
По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка»
Президент України оголосив про запуск нової програми підтримки населення під назвою «єПідтримка», яка стартує з 1 грудня. Програма передбачає виплати по 1000 гривень кожному українцю, включаючи дітей.
Про це йшлося у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
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Отримані кошти можна буде використати на придбання українських товарів і послуг, серед яких:
  • комунальні послуги;
  • електроенергія;
  • квитки на потяги «Укрзалізниці»;
  • українські лікарські засоби;
  • книжки та культурні послуги.
Також громадяни зможуть направити ці кошти на підтримку військових — задонатити волонтерам, на придбання дронів та інші потреби оборони.
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Кабінет Міністрів повинен оперативно розробити та представити деталі програми, щоб виплати почали надходити вже з 1 грудня.
Нагадаємо, в Україні за чотири місяці різко зросла кількість справ про банкрутство фізичних осіб — з початку року відкрито 651 справу, що перевищує показник за весь минулий рік (575 справ).

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За матеріалами:
Finance.ua
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