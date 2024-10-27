По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка» — Finance.ua

По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка» Сьогодні 11:39 — Особисті фінанси

По 1000 гривень кожному: в Україні запустять програму виплат «єПідтримка»

Президент України оголосив про запуск нової програми підтримки населення під назвою «єПідтримка», яка стартує з 1 грудня. Програма передбачає виплати по 1000 гривень кожному українцю, включаючи дітей.

Про це йшлося у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Отримані кошти можна буде використати на придбання українських товарів і послуг, серед яких:

комунальні послуги;

електроенергія;

квитки на потяги «Укрзалізниці»;

українські лікарські засоби;

книжки та культурні послуги.

Також громадяни зможуть направити ці кошти на підтримку військових — задонатити волонтерам, на придбання дронів та інші потреби оборони.

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Кабінет Міністрів повинен оперативно розробити та представити деталі програми, щоб виплати почали надходити вже з 1 грудня.

Нагадаємо, в Україні за чотири місяці різко зросла кількість справ про банкрутство фізичних осіб — з початку року відкрито 651 справу, що перевищує показник за весь минулий рік (575 справ).

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