Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка)

Особисті фінанси
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Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка)
Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка), Фото: freepik
В Україні за чотири місяці різко зросла кількість справ про банкрутство фізичних осіб — з початку року відкрито 651 справу, що перевищує показник за весь минулий рік (575 справ).
Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Верховного суду.
Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка)
Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.
Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка)
51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.
Найбільше справ відкрито у Києві — 95 випадків (15%), за ним йде Київська область із 58 справами (9%) та Дніпропетровська область із 53 випадками (8%).
Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка)
Експерт із арбітражного управління Денис Лихопьок пояснює, що така динаміка може бути наслідком «відкладеного попиту».
Протягом понад року в Україні діяв мораторій на стягнення більшості боргів, і його скасування стимулювало боржників шукати способи вирішення фінансових проблем через процедуру неплатоспроможності.
Ці зміни відбуваються на тлі загальної тенденції до зменшення закриття компаній у 2023 році — їх закривається втричі менше, ніж до початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, з 2020 року сукупний статок п’яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі і склав 869 млрд доларів, тоді як п’ять мільярдів людей стали біднішими.
За матеріалами:
Finance.ua
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