Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка) — Finance.ua

Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Кількість банкрутів в Україні зросла майже вдвічі за останні чотири місяці (інфографіка), Фото: freepik

В Україні за чотири місяці різко зросла кількість справ про банкрутство фізичних осіб — з початку року відкрито 651 справу, що перевищує показник за весь минулий рік (575 справ).

Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Верховного суду.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Найбільше справ відкрито у Києві — 95 випадків (15%), за ним йде Київська область із 58 справами (9%) та Дніпропетровська область із 53 випадками (8%).

Експерт із арбітражного управління Денис Лихопьок пояснює, що така динаміка може бути наслідком «відкладеного попиту».

Протягом понад року в Україні діяв мораторій на стягнення більшості боргів, і його скасування стимулювало боржників шукати способи вирішення фінансових проблем через процедуру неплатоспроможності.

Ці зміни відбуваються на тлі загальної тенденції до зменшення закриття компаній у 2023 році — їх закривається втричі менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, з 2020 року сукупний статок п’яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі і склав 869 млрд доларів, тоді як п’ять мільярдів людей стали біднішими.

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