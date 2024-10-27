«Власна справа»: Скільки ветеранів і членів їхніх родин отримали гранти на розвиток бізнесу в рамках програми — Finance.ua

«Власна справа»: Скільки ветеранів і членів їхніх родин отримали гранти на розвиток бізнесу в рамках програми Сьогодні 07:17 — Казна та Політика

«Власна справа»: Скільки ветеранів і членів їхніх родин отримали гранти на розвиток бізнесу в рамках програми

Від старту програми «Власна справа» в Україні переможцями стали вже 1150 ветеранів та членів родин учасників бойових дій стали переможцями. Держава інвестує в їхній бізнес загалом 540 млн грн.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

«Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, в процесі реалізації бізнес-проєктів вони створять понад 2000 нових робочих місць в усіх регіонах країни.

Скільки коштів отримають на розвиток бізнесу

Серед 82 переможців дев’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти 47 учасників бойових дій, 35 членів родин ветеранів.

Зазначається, що 68 грантоотримувачів отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 — до 250 тис. грн, а ще 7 — до 1 млн грн.

Найпопулярніші сфери для розвитку бізнесу:

Найбільше грантоотримувачів з Київської, Хмельницької, Львівської та Полтавської областей.

Найпопулярніші сфери для розвитку бізнесу серед грантоотримувачів:

оптова і роздрібна торгівля;

переробна промисловість;

тимчасове розміщування;



організація харчування.

Варто зазначити, що при отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки.

Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Нагадаємо, молоді підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на гранти до 150 тис. грн для започаткування бізнесу через портал «Дія» у рамках програми «Власна справа».

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