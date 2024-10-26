Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу — Finance.ua

Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу Сьогодні 18:11 — Особисті фінанси

Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу, Фото: freepik

Молоді підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на гранти до 150 тис. грн для започаткування бізнесу через портал «Дія» у рамках програми «Власна справа».

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

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«Гранти для молоді у межах програми „Власна справа“ вже доступні через портал „Дія“. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Умови програми

За її словами, заявки можна подати за кілька кліків у розділі «Грант на власну справу», а головною умовою є реєстрація ФОП після затвердження заявки.

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Через три роки учасники програми матимуть можливість отримати новий грант у розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць.

За понад два роки роботи програми «Власна Справа» підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, протягом двох років дії державної програми підтримки бізнесу «Власна справа» її учасники сплатили до державного бюджету 2,6 млрд грн податків.

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