Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу

Особисті фінанси
35
Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу
Молоді підприємці мають можливість отримати гранти для розвитку бізнесу, Фото: freepik
Молоді підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на гранти до 150 тис. грн для започаткування бізнесу через портал «Дія» у рамках програми «Власна справа».
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Читайте також
«Гранти для молоді у межах програми „Власна справа“ вже доступні через портал „Дія“. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Умови програми

За її словами, заявки можна подати за кілька кліків у розділі «Грант на власну справу», а головною умовою є реєстрація ФОП після затвердження заявки.
Читайте також
Через три роки учасники програми матимуть можливість отримати новий грант у розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць.
За понад два роки роботи програми «Власна Справа» підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.
Нагадаємо, протягом двох років дії державної програми підтримки бізнесу «Власна справа» її учасники сплатили до державного бюджету 2,6 млрд грн податків.

Подивитись варіанти 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.