Уряд змінив умови отримання грантів підприємствами переробної промисловості — Finance.ua

Уряд змінив умови отримання грантів підприємствами переробної промисловості
Підприємства переробної промисловості, які працюють на територіях активних бойових дій, зможуть отримувати грант у розмірі до 8 млн грн. Держава профінансує 80% вартості поданого проєкту, а 20% грантер має покрити з власних чи кредитних коштів. Грант можна буде використати на інвестиційні потреби — придбання нового виробничого або енергетичного обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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«Цим рішенням ми даємо більше можливостей для бізнесу отримати гранти на переробку. Тепер вони доступні і для підприємств із зони активних бойових дій. Наприклад, з Херсонщини. Попри надскладні умови, вони працюють та надають роботу людям. Податися на гранти тепер можуть і виробники поліграфічної продукції. Також ми змінили вимоги щодо кількості робочих місць, які необхідно створити. Скоротили їх до 5 робочих місць, аби до програми доєднувалося більше учасників. Але при цьому вимоги по надходженню податків з зарплат залишились незмінні. Так, хочемо дати доступ до програми, зокрема, підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Програма грантів на розвиток переробної промисловості рішенням уряду розширена на:
- підприємства переробки, які працюють на територіях активних бойових дій. Обов’язкова умова — на території діяльності підприємства, мають працювати державні інформаційні ресурси.
- типографії та підприємства поліграфії.
Уряд також змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити грантер.
Раніше залежно від суми гранту, це було від 5 до 25 робочих місць. Наприклад, щоб виконати умови, отримувач гранту у 8 млн грн мав працевлаштувати 25 робітників із зарплатою від 8 тисяч гривень.
Тепер обов’язковою умовою буде створення від 5 робочих місць — незалежно від розміру гранту. Водночас уряд додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту.
Таким чином, наприклад, отримувач гранту в 8 млн грн зможе найняти 25 працівників із зарплатою в 10 тис. грн. Або, якщо має потребу в висококваліфікованому персоналі — працівників зі значно вищою щомісячною зарплатою.
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