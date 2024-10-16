Уряд змінив умови отримання грантів підприємствами переробної промисловості — Finance.ua

Уряд змінив умови отримання грантів підприємствами переробної промисловості Сьогодні 10:45 — Кредит&Депозит

Уряд змінив умови отримання грантів підприємствами переробної промисловості

Підприємства переробної промисловості, які працюють на територіях активних бойових дій, зможуть отримувати грант у розмірі до 8 млн грн. Держава профінансує 80% вартості поданого проєкту, а 20% грантер має покрити з власних чи кредитних коштів. Грант можна буде використати на інвестиційні потреби — придбання нового виробничого або енергетичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Цим рішенням ми даємо більше можливостей для бізнесу отримати гранти на переробку. Тепер вони доступні і для підприємств із зони активних бойових дій. Наприклад, з Херсонщини. Попри надскладні умови, вони працюють та надають роботу людям. Податися на гранти тепер можуть і виробники поліграфічної продукції. Також ми змінили вимоги щодо кількості робочих місць, які необхідно створити. Скоротили їх до 5 робочих місць, аби до програми доєднувалося більше учасників. Але при цьому вимоги по надходженню податків з зарплат залишились незмінні. Так, хочемо дати доступ до програми, зокрема, підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма грантів на розвиток переробної промисловості рішенням уряду розширена на:

підприємства переробки, які працюють на територіях активних бойових дій. Обов’язкова умова — на території діяльності підприємства, мають працювати державні інформаційні ресурси.

типографії та підприємства поліграфії.

Уряд також змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити грантер.

Раніше залежно від суми гранту, це було від 5 до 25 робочих місць. Наприклад, щоб виконати умови, отримувач гранту у 8 млн грн мав працевлаштувати 25 робітників із зарплатою від 8 тисяч гривень.

Тепер обов’язковою умовою буде створення від 5 робочих місць — незалежно від розміру гранту. Водночас уряд додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту.

Таким чином, наприклад, отримувач гранту в 8 млн грн зможе найняти 25 працівників із зарплатою в 10 тис. грн. Або, якщо має потребу в висококваліфікованому персоналі — працівників зі значно вищою щомісячною зарплатою.

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