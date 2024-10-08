В Україні почали видавати гранти виробникам ракет, — Федоров — Finance.ua
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В Україні почали видавати гранти виробникам ракет, — Федоров

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В Україні почали видавати гранти виробникам ракет, — Федоров
В Україні почали видавати гранти виробникам ракет, — Федоров
Цього року Україна розпочала видавати безповоротні гранти на виготовлення ракет. У 2025 році будуть видавати гранти на порохові заводи.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на полях саміту Defense Tech Valley.
«В цьому році, наприклад, сума інвестицій кластер Brave1 збільшилася. Скажу вам по секрету, в цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет. У наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми даємо як певну гарантію, що ви інвестуєте, і ці інвестиції, вони будуть окупатися», — розповів він.
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За словами міністра, цьогоріч в Україні створюють стимулятори для тестування оборонних технологій та інфраструктуру для випробувань.
Федоров пояснив, що такі юніти в доктринах НАТО називаються «інноваційними інкубаторами»: вони тестують технології на полі бою.
«Ми створили власний юніт. Їх насправді сьогодні вже не один, а велика кількість. Перед тим, як щось купувати, ми тестуємо це на власних юнітах і дивимося, як в реальних умовах працює той чи інший дрон, як працює РЕБ», — додав він.
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За словами Федорова, протягом останніх двох з половиною років в Україні створили понад 200 компаній, що розробляють роботизовані наземні платформи, 500 компаній, які виготовляють БПЛА, та більше сотні, які виробляють засоби РЕБ.
«Маленькому стартапу не потрібно перетворюватися в велику корпорацію для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Інвесторам не потрібно чекати багато років, поки стартап стане успішною корпорацією. Це може бути три місяці, шість місяців, рік, але все може бути досить швидко», — сказав глава Мінцифри.
За матеріалами:
Espreso.tv
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