Скільки податків сплатили учасники програми «Власна справа» за два роки — Finance.ua
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Скільки податків сплатили учасники програми «Власна справа» за два роки

Казна та Політика
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Скільки податків сплатили учасники програми «Власна справа» за два роки
Скільки податків сплатили учасники програми «Власна справа» за два роки
Протягом двох років дії державної програми підтримки бізнесу «Власна справа» її учасники сплатили до державного бюджету 2,6 млрд грн податків.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу «Друга річниця грантової програми «Власна справа».
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«Станом на зараз 19,5 тис. людей стали учасниками програми „Власна справа“. Вони отримали від держави понад 4,6 млрд грн та сплатили податків на суму 2,6 млрд грн», — зазначив глава уряду.

Скільки робочих місць створено

За його словами, учасники програми вже створили 38 тис. нових робочих місць, і ця цифра постійно зростає.
Шмигаль наголосив, що малий та середній бізнес відновлюється активніше за інші сегменти: якщо в перший рік повномасштабної війни повноцінно працювали 57% малих і середніх підприємств, то на другий рік — уже 85%.
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Прем’єр-міністр також повідомив, що з квітня 2023 року стартував ветеранський компонент програми.
Наразі понад тисяча ветеранів та їхніх рідних долучилися до отримання державних грантів на суму 480 млн грн.
Крім того, програма «Власна справа» розширила можливості отримання грантів для молоді до 25 років, для дружин та чоловіків загиблих воїнів, для виноробів, для підприємців, які працюють на території активних бойових дій.

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За матеріалами:
Finance.ua
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