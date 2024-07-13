«Власна справа»: скільки підприємців отримають кошти на розвиток бізнесу (інфографіка) — Finance.ua

«Власна справа»: скільки підприємців отримають кошти на розвиток бізнесу (інфографіка) Сьогодні 06:09 — Кредит&Депозит

«Власна справа»: скільки підприємців отримають кошти на розвиток бізнесу (інфографіка)

Понад 5,2 тисяч українців отримають від держави 1,3 млрд грн на розвиток власної справи. 103 млн грн отримають переможці 12-ої хвилі урядової програми «Власна справа».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці 12-ої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 151 особа;

тимчасове розміщування й організація харчування — 63 особи;

переробна промисловість — 51 особа.

Зазначається, що 413 підприємців створять 777 робочих місць.

Отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн може як діючий підприємець, так і людина без досвіду. Головна умова — створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Державні гроші можна витратити на придбання обладнання, сировини чи оренду приміщення. Подати заявку на отримання гранту можна у Дії.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни, близько 36% підприємців вважають , що стан їхнього бізнесу покращиться.

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