Стан та потреби бізнесу в умовах повномасштабної війни — результати дослідження Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Стан та потреби бізнесу в умовах повномасштабної війни — результати дослідження

Близько 36% підприємців вважають, що стан їхнього бізнесу покращиться.

Про це свідчать результати дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни.

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на травень 2024 року становить 43,7 (зі 100 можливих). Індекс зріс у порівнянні з попередньою хвилею дослідження (38,1), і формує новий локальний максимум (попередній максимум зафіксовано в серпні 2023 року (38,2)), проте залишається в зоні негативних очікувань.

Фінансово-економічний стан бізнесу

За результатами опитування, 38% підприємців зазначили, що фінансово-економічний стан їхнього бізнесу середній, а 19% вважають його задовільним. Водночас близько 36% очікують на суттєве фінансове покращення, натомість 32% думають, що ситуація залишиться стабільною.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

Проблеми, які заважають розвивати бізнес

Власники та CEO підприємств виокремлюють 5 ключових проблем, які заважають відновлювати та розвивати економічну діяльність:

непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (58,2%)

непередбачувані дії держави, здатні погіршити стан компанії (55,8%)

недостатня кількість платоспроможних клієнтів (51,6%)

відсутність достатнього капіталу (47%)

недостатня кількість кваліфікованих працівників (43,2%)

Інфографіка: business.diia.gov.ua

Ситуація на ринку праці

З одного боку, ситуація з персоналом у компаніях залишається стабільною.

Частка персоналу, з тих, що працює на поточний момент на умовах скорочення зарплати складає 12,9%. Цей показник суттєво не змінюється протягом останніх двох кварталів.

Так, в листопаді 2023 року цей показник становив 11,2%, а в грудні 2023 — 13,1%. Так само незмінною лишається частка персоналу, що по відношенню на 23 лютого 2022 року, відправлена у відпустку — 7,5%.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

З іншого — помітна тенденція до зростання частки персоналу, що скорочена на поточний момент.

Наразі цей показник є найвищим за весь час спостережень в період повномасштабного вторгнення рф до України та складає 29,6%. Попередній локальний максимум цього показника було зафіксовано у вересні 2022 року (28%). Однак слід відзначити, що після зимового періоду традиційно зростає частка скорочень, тому високе значення не є критичним. В цілому ж, частка скорочених осіб становить від 20 до 30% впродовж останніх двох років.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

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