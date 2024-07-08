Стан та потреби бізнесу в умовах повномасштабної війни — результати дослідження — Finance.ua
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Стан та потреби бізнесу в умовах повномасштабної війни — результати дослідження

Особисті фінанси
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Стан та потреби бізнесу в умовах повномасштабної війни — результати дослідження
Стан та потреби бізнесу в умовах повномасштабної війни — результати дослідження
Близько 36% підприємців вважають, що стан їхнього бізнесу покращиться.
Про це свідчать результати дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни.
Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на травень 2024 року становить 43,7 (зі 100 можливих). Індекс зріс у порівнянні з попередньою хвилею дослідження (38,1), і формує новий локальний максимум (попередній максимум зафіксовано в серпні 2023 року (38,2)), проте залишається в зоні негативних очікувань.

Фінансово-економічний стан бізнесу

За результатами опитування, 38% підприємців зазначили, що фінансово-економічний стан їхнього бізнесу середній, а 19% вважають його задовільним. Водночас близько 36% очікують на суттєве фінансове покращення, натомість 32% думають, що ситуація залишиться стабільною.
Інфографіка: business.diia.gov.ua
Інфографіка: business.diia.gov.ua

Проблеми, які заважають розвивати бізнес

Власники та CEO підприємств виокремлюють 5 ключових проблем, які заважають відновлювати та розвивати економічну діяльність:
  • непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (58,2%)
  • непередбачувані дії держави, здатні погіршити стан компанії (55,8%)
  • недостатня кількість платоспроможних клієнтів (51,6%)
  • відсутність достатнього капіталу (47%)
  • недостатня кількість кваліфікованих працівників (43,2%)
Інфографіка: business.diia.gov.ua
Інфографіка: business.diia.gov.ua

Ситуація на ринку праці

З одного боку, ситуація з персоналом у компаніях залишається стабільною.
Частка персоналу, з тих, що працює на поточний момент на умовах скорочення зарплати складає 12,9%. Цей показник суттєво не змінюється протягом останніх двох кварталів.
Так, в листопаді 2023 року цей показник становив 11,2%, а в грудні 2023 — 13,1%. Так само незмінною лишається частка персоналу, що по відношенню на 23 лютого 2022 року, відправлена у відпустку — 7,5%.
Інфографіка: business.diia.gov.ua
Інфографіка: business.diia.gov.ua
З іншого — помітна тенденція до зростання частки персоналу, що скорочена на поточний момент.
Наразі цей показник є найвищим за весь час спостережень в період повномасштабного вторгнення рф до України та складає 29,6%. Попередній локальний максимум цього показника було зафіксовано у вересні 2022 року (28%). Однак слід відзначити, що після зимового періоду традиційно зростає частка скорочень, тому високе значення не є критичним. В цілому ж, частка скорочених осіб становить від 20 до 30% впродовж останніх двох років.
Інфографіка: business.diia.gov.ua
Інфографіка: business.diia.gov.ua
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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