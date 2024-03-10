«Власна справа»: скільки коштів інвестує держава у мікрогранти на започаткування та розширення малого бізнесу — Finance.ua

«Власна справа»: скільки коштів інвестує держава у мікрогранти на започаткування та розширення малого бізнесу Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

«Власна справа»: скільки коштів інвестує держава у мікрогранти на започаткування та розширення малого бізнесу

Держава інвестує 3,5 млрд грн у мікрогранти за програмою «Власна справа» на започаткування та розширення малого бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

«462 українці визнані переможцями третьої у 2024 році хвилі грантової програми „Власна справа“ та отримають від держави 111 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу. Загалом від старту програми її переможцями стали понад 14 600 українців, в бізнес яких держава інвестує 3,5 млрд грн», — повідомила Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів третьої хвилі:

51% - жінки;

39% - чоловіки;

10% - юридичні особи.

Зазначається, що понад 70% з тих, хто отримав фінансову допомогу, мають вищу освіту.

Де в Україні отримали найбільше грантів:

Львівська обл. — 62 особи;

Київська обл. — 40 осіб;

Сумська обл. — 35 осіб;

Рівненська обл. — 29 осіб;

місто Київ — 49 осіб.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

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Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці третьої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 167 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування — 79 осіб;

переробна промисловість — 56 осіб.

Довідка Finance.ua:

за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн;

кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності;

обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

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