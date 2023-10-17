За програмою «Власна справа» цьогоріч вже виділили 1,2 мільярда — Finance.ua
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За програмою «Власна справа» цьогоріч вже виділили 1,2 мільярда

Особисті фінанси
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За програмою «Власна справа» цьогоріч вже виділили 1,2 мільярда
За програмою «Власна справа» цьогоріч вже виділили 1,2 мільярда
З початку року майже 5 тис. українців стали переможцями грантової програми «Власна справа». Їм виділено 1,2 млрд грн грантових коштів на започаткування й розвиток бізнесу. Загалом від старту програми держава інвестувала в розвиток малого бізнесу через мікрогранти 1,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«За результатами сімнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти переможцями визнано 307 українців. Вони отримають 72,6 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. З початку цього року ми вже маємо майже 5000 переможців програми, яким буде надано мікрогрантів на 1,2 млрд грн. За ці кошти підприємці відкриють нові компанії, будуть розвивати вже діючі і створять 11 000 нових робочих місць. Загалом від початку запуску програми „Власна справа“ у липні минулого року держава інвестувала через гранти в розвиток малого бізнесу вже 1,7 млрд грн», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
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Серед отримувачів мікрогрантів сімнадцятої хвилі 53% жінок і 47% чоловіків. 80% з них мають вищу освіту.
Найбільше грантоотримувачів із Львівської (43 особи), Рівненської (39 осіб), Івано-Франківської (26 осіб), Київської (21 особа), Житомирської (21 особа) областей.
Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці сімнадцятої хвилі, є:
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 94 особи;
  • переробна промисловість — 46 осіб;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 45 осіб;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 30 осіб.

Довідка Finance.ua:

  • за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн;
  • кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності;
  • обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.
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За матеріалами:
Укрінформ
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