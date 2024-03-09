Деякі заклади вищої освіти можуть виграти гранти до 25 тис. доларів: умови програми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Деякі заклади вищої освіти можуть виграти гранти до 25 тис. доларів: умови програми

30
Деякі заклади вищої освіти можуть виграти гранти до 25 тис. доларів: умови програми
Деякі заклади вищої освіти можуть виграти гранти до 25 тис. доларів: умови програми, Фото: Freepik
Державні заклади вищої освіти, які вимушені були переміститися внаслідок повномасштабного вторгнення, можуть взяти участь у програмі «Мріємо та діємо» та отримати грант до 25 тис. доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Читайте також

Які заклади можуть взяти участь у програмі

Взяти участь у грантовій програмі можуть: коледжі, інститути, університети, академії, технікуми, училища та консерваторії.
У відомстві зауважили, що пріоритет надаватимуть проєктам, спрямованим на відновлення цифрової навчальної інфраструктури та удосконалення послуг підтримки студентів, включаючи психологічне здоров’я і психосоціальну підтримку.
Читайте також

Учасники програми повинні відповідати певним вимогам:

  • це має бути акредитований державний ЗВО;
  • заклад повинен мати статус переміщеного внаслідок повномасштабного вторгнення росії та бути офіційно зареєстрованим згідно з процедурою переміщення;
  • керівництво та педагогічний колектив мають перебувати на підконтрольній уряду України території.
Сума гранту складає від 5 до 25 тис. доларів (грантові кошти будуть сплачуватись у гривні відповідно до курсу обміну валют НБУ на дату запиту).
Читайте також

Як взяти участь

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно надіслати повний пакет документів на електронну пошту: grants.diemo@irex.org.
Дедлайн — 15 березня 2024 року.
Подати заявку має консорціум/партнерська команда, що складається з представників громадської організації та закладу вищої освіти.
Більш детальна інформація — за посиланням.
Читайте також
У Мінреінтеграції зауважили, що програма «Мріємо та діємо» впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.