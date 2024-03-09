Деякі заклади вищої освіти можуть виграти гранти до 25 тис. доларів: умови програми — Finance.ua

Деякі заклади вищої освіти можуть виграти гранти до 25 тис. доларів: умови програми
Державні заклади вищої освіти, які вимушені були переміститися внаслідок повномасштабного вторгнення, можуть взяти участь у програмі «Мріємо та діємо» та отримати грант до 25 тис. доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Які заклади можуть взяти участь у програмі
Взяти участь у грантовій програмі можуть: коледжі, інститути, університети, академії, технікуми, училища та консерваторії.
У відомстві зауважили, що пріоритет надаватимуть проєктам, спрямованим на відновлення цифрової навчальної інфраструктури та удосконалення послуг підтримки студентів, включаючи психологічне здоров’я і психосоціальну підтримку.
Учасники програми повинні відповідати певним вимогам:
- це має бути акредитований державний ЗВО;
- заклад повинен мати статус переміщеного внаслідок повномасштабного вторгнення росії та бути офіційно зареєстрованим згідно з процедурою переміщення;
- керівництво та педагогічний колектив мають перебувати на підконтрольній уряду України території.
Сума гранту складає від 5 до 25 тис. доларів (грантові кошти будуть сплачуватись у гривні відповідно до курсу обміну валют НБУ на дату запиту).
Як взяти участь
Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно надіслати повний пакет документів на електронну пошту: grants.diemo@irex.org.
Дедлайн — 15 березня 2024 року.
Подати заявку має консорціум/партнерська команда, що складається з представників громадської організації та закладу вищої освіти.
Більш детальна інформація — за посиланням.
У Мінреінтеграції зауважили, що програма «Мріємо та діємо» впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX.
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