У Мінекономіки повідомили, яка кількість ветеранів отримала гранти на власний бізнес — Finance.ua

У Мінекономіки повідомили, яка кількість ветеранів отримала гранти на власний бізнес Сьогодні 20:13 — Казна та Політика

У Мінекономіки повідомили, яка кількість ветеранів отримала гранти на власний бізнес

Від початку дії програми «Власна справа» 327 ветеранів та членів родин учасників бойових дій уже виграли гранти. Переможці отримають 140 млн грн на розвиток бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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«35 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями другої цього року хвилі ветеранського компоненту програми „Власна справа“. Вони отримають від держави 17 млн грн на започаткування або розширення свого бізнесу. Від початку дії цього напрямку програми позитивне рішення про надання гранту отримали 327 ветеранів та членів їхніх родин. Найбільш затребуваними серед них є гранти до 500 тис грн — 52% отримувачів запросили саме такі суми при подачі грантової заявки. Загалом держава інвестує через гранти в розвиток бізнесу ветеранів 140 млн грн», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Скільки коштів отримали переможці

За результатами другої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти, серед 35 — 23 учасників бойових дій та 12 членів родин ветеранів. З них 3 переможці отримали грант розміром до 1 млн грн, 27 — до 500 тис грн, 5 — до 250 тис грн.

З яких областей найбільше отримувачів:

Хмельницької;

Вінницької;

Черкаської;

Полтавської;

Донецької;

Київської області та міста Києва.

Хто може отримати гранти

За умовами програми учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

1 млн грн — для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менш як три роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани.

Заявки на отримання гранта можна подати через портал «Дія» разом з бізнес-планом.

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