Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business — Finance.ua
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Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business

Особисті фінанси
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Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business
Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business
Українці можуть залучити до 300 тисяч євро на підтримку бізнесу. Стартував новий грантовий конкурс для підприємців від «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу».
Деталі конкурсу розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.
Хто може подати заявку? Бізнес, що створює інноваційні продукти й послуги та планує розширення або експорт. На розвиток бізнесу зможна залучити до 15 тис. євро.
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Грантові кошти можна використати для:
  • купівлі обладнання, програмного забезпечення, сировини та інструментів
  • збереження або створення робочих місць
  • оренди приміщень, обладнання або програмного забезпечення
  • купівлі послуг, що підтримують виробництво, розвиток експортного та інноваційного потенціалу
  • інших витрат, пов’язаних з транспортуванням, переїздом, перекваліфікацією
Подати заявку на участь можна за посиланням — https://portal.usf.com.ua/
Дедлайн — 10 березня.
Детальніше про критерії участі та процедуру проходження програми можна дізнатися тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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