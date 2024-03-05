Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business
Українці можуть залучити до 300 тисяч євро на підтримку бізнесу. Стартував новий грантовий конкурс для підприємців від «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу».
Деталі конкурсу розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.
Хто може подати заявку? Бізнес, що створює інноваційні продукти й послуги та планує розширення або експорт. На розвиток бізнесу зможна залучити до 15 тис. євро.
Грантові кошти можна використати для:
- купівлі обладнання, програмного забезпечення, сировини та інструментів
- збереження або створення робочих місць
- оренди приміщень, обладнання або програмного забезпечення
- купівлі послуг, що підтримують виробництво, розвиток експортного та інноваційного потенціалу
- інших витрат, пов’язаних з транспортуванням, переїздом, перекваліфікацією
Подати заявку на участь можна за посиланням — https://portal.usf.com.ua/
Дедлайн — 10 березня.
Детальніше про критерії участі та процедуру проходження програми можна дізнатися тут.
Поділитися новиною