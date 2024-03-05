Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business Сьогодні 11:46 — Особисті фінанси

Бізнес може отримати новий грант — до 300 тис. євро від EU4Business

Українці можуть залучити до 300 тисяч євро на підтримку бізнесу. Стартував новий грантовий конкурс для підприємців від «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу».

Деталі конкурсу розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Хто може подати заявку? Бізнес, що створює інноваційні продукти й послуги та планує розширення або експорт. На розвиток бізнесу зможна залучити до 15 тис. євро.

Читайте також Нова грантова програма для українських стартапів: скільки можна отримати та які умови

Грантові кошти можна використати для:

купівлі обладнання, програмного забезпечення, сировини та інструментів

збереження або створення робочих місць

оренди приміщень, обладнання або програмного забезпечення

купівлі послуг, що підтримують виробництво, розвиток експортного та інноваційного потенціалу

інших витрат, пов’язаних з транспортуванням, переїздом, перекваліфікацією

Подати заявку на участь можна за посиланням — https://portal.usf.com.ua/

Дедлайн — 10 березня.

Детальніше про критерії участі та процедуру проходження програми можна дізнатися тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.