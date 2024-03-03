Нова грантова програма для українських стартапів: скільки можна отримати та які умови — Finance.ua

Нова грантова програма для українських стартапів: скільки можна отримати та які умови Сьогодні 13:06 — Фондовий ринок

Нова грантова програма для українських стартапів: скільки можна отримати та які умови

Українські технологічні стартапи зможуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу у сумі до 50 тис. доларів.

Про запуск спільної грантової програми оголосили Український фонд стартапів (УФС) та Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

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Скільки коштів можна отримати

Загальний бюджет програми складає 2,5 млн доларів для підтримки українських технологічних компаній на ранніх стадіях розвитку.

Планується фінансування 74 команд, з яких на стадії seed можуть отримати до 50 тис. доларів, а на стадії pre-seed — до 25 тис. доларів.

Хто може взяти участь у програмі

Зареєстровані у встановленому законом порядку суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту;

ті, хто не отримував раніше інвестиції, грантові кошти або державну допомогу, що перевищують 500 тис. доларів в еквіваленті за весь період діяльності.

компанії, загальний дохід яких не перевищує 500 тис. доларів в еквіваленті станом на дату подачі заявки за останній рік діяльності.

заявник фактично не перебуває і не здійснює діяльність на тимчасово окупованих росією територіях України, а також не входить в санкційний список та не є об'єктом спеціальних обмежень (санкцій) відповідно до законів України.

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Хто не може взяти участь

Проєкти, які були профінансовані в рамках Грантових програм BRAVE1 та ініціативи Seeds of Bravery.

заявники, які виготовляють/створюють обладнання, матеріали, продукцію, товари та/або інші вироби військового призначення.

Зазначається, що свого часу схожою можливістю скористалися такі стартапи як Esper Bionics, Upswot, Finmap, Zeely, Mate Academy, Harmix, а сьогодні ці компанії відомі у всьому світі.

Термін реалізації програми — до 31 грудня 2025 року, а повний перелік вимог та процедура подачі заявок доступні за посиланням

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