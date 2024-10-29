Тисяча Зеленського: у якому банку можна відкрити картку для отримання виплати — Finance.ua

Тисяча Зеленського: у якому банку можна відкрити картку для отримання виплати Сьогодні 09:29 — Фінтех і Картки

Тисяча Зеленського: у якому банку можна відкрити картку для отримання виплати

25 жовтня у вечірньому зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки.

За його словами, кожному українцю — і дорослому, і дитині — буде виплачено 1 тис. гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, книги, культурні заходи. Також отримані гроші можна буде задонатити на ЗСУ.

Тисячу гривень у рамках програми планують виплачувати на картку «Національного кешбеку», яка зараз використовується у рамках програми «Зроблено в Україні» для популяризації споживання українських товарів.

Таку картку можна відкрити у всіх провідних українських банках:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

monobank;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Укргазбанк;

Банк Кредит Дніпро;

Абанк;

Сенс Банк;

Глобус;

Акордбанк.

Картку можна відкрити як у мобільному додатку кожного з перерахованих вище банків, так і безпосередньо через портал «Дія», обравши один із банків. Гроші мають надійти на картку вже у грудні, і витратити їх необхідно протягом трьох зимових місяців.

Нагадаємо, депутат з фракції «Голос» Ярослав Рущишин заявив , що ініціативу президента Володимира Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень обговорять на засіданні комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На його думку, в Кабінеті Міністрів від такої ідеї Зеленського «були шоковані».

Детальніше про ініціативу Зеленського читайте в статті Finance.ua:

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