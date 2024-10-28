У Раді прокоментували ініціативу Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень — Finance.ua

У Раді прокоментували ініціативу Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

У Раді прокоментували ініціативу Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень

Ініціативу президента Володимира Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень обговорять на засіданні комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Про це повідомив його секретар, депутат з фракції «Голос» Ярослав Рущишин в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт «Радіо Свобода»). На його думку, в Кабінеті Міністрів від такої ідеї Зеленського «були шоковані».

«Ми будемо однозначно це обговорювати, бо це драстична тема така, але справа в тому, що повноважень в даному випадку у парламенту тут не дуже є. Тобто ми можемо законодавчо якось або заборонити, або навпаки, прийнявши бюджет, виділити відповідну статтю. Але це тільки в питанні бюджетного процесу ми можемо робити. А такі подачки — це треба буде робити в якийсь спосіб, навіть знаю, який. Якщо ми хочемо підтримати нашу економіку, то ми б могли це робити відповідними програмами», — зазначив Рущишин.

На його думку, уряд міг бути шокований ініціативою Зеленського. За словами депутата, ці гроші можна було б використати більш розумним способом.

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«В Кабінеті Міністрів, я думаю, були також шоковані цією пропозицією президента, яка, до речі, не є в його компетенції. Вони були не менше шоковані, оскільки вони могли запропонувати місце чи інвестицію, яка б мала набагато більший [вплив] або набагато більший мультиплікаційний ефект для економіки. Звичайно, що це правильно — давати кошти людям, які малозабезпечені, оскільки вони в основному не заощаджують, і ті кошти повертаються одразу в економіку. Тому часом ми говорили, що треба підіймати пенсії людям», — зазначив Рущишин.

Він переконаний, що роздача 1000 гривень кожному українцю не піде на користь економіці країни. Водночас, за словами депутата, такий крок може мати соціальні наслідки. Рішення таким чином роздавати гроші він назвав «абсурдним».

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«Ми привчаємо людей до отримання коштів ні за що, не зароблених коштів. І це дуже погано. А як ми скажемо, як це пояснимо нашим партнерам, котрі дають нам гроші на війну, і ми кажемо, що недостатньо коштів на війну, а тут роздаємо? Теоретично добре давати кошти, які зразу йдуть в реальний сектор економіки. Тобто вони повернуться через той малий і середній бізнес одразу, але я вам скажу іншу річ: насправді люди, які пускають гроші в реальну економіку, вже давно отримують в 100 разів більше, бо ці люди воюють на передовій і також зараз в армії», — пояснив Рущишин.

За словами депутата, військові «пересилають кошти своїм родинам, які відповідно мали б підтримувати цю саму економіку».

«Такі великі кошти, і це нічого не дає в економіці, а тут ми додамо тисячу, і воно дасть. Тобто логіки я в цьому дуже великої не бачу. І це перша причина такої абсурдності цього рішення. Держава повинна дбати тільки про тих, хто про себе подбати не може», — зазначив секретар комітету ВРУ з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, президент України оголосив про запуск нової програми підтримки населення під назвою «єПідтримка», яка стартує з 1 грудня. Програма передбачає виплати по 1000 гривень кожному українцю, включаючи дітей.

Тисячу гривень державної допомоги, яку з грудня зможуть отримати українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек», це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.

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