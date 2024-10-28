Зеленський підписав закон про порядок проходження військової служби іноземцями — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про порядок проходження військової служби іноземцями

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про порядок проходження військової служби іноземцями
Зеленський підписав закон про порядок проходження військової служби іноземцями
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.
Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.
Закон дозволяє залучати іноземців на військову службу за контрактом не тільки як солдатів і сержантів, а й як офіцерів.
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За відповідний законопроєкт № 12 023 Верховна Рада проголосувала 10 жовтня.
Згідно з пояснювальною запискою, зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачають можливість комплектування посад офіцерського складу Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України іноземцями та особами без громадянства.
Зміни до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» встановлюють, що в’їзд в Україну та виїзд з неї іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту і Національній гвардії України, здійснюється за паспортним документом і військово-обліковим документом (службовим посвідченням), форму, порядок оформлення (створення) та видачу яких визначає Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України.
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«Верховна Рада України ухвалила важливий закон, розроблений Міністерством оборони, який відкриває шлях до збільшення кількості іноземців, що проходитимуть службу за контрактом на посадах офіцерського складу в ЗСУ, Держспецтранспорті та Нацгвардії», — прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.
Умєров зазначив, що за 2,5 роки війни проти російської агресії українці побачили чимало іноземців, які долучилися до Сил оборони та довели свою здатність ефективно виконувати складні завдання на полі бою.
«Раніше вони могли служити лише на рядових і сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашої армії», — наголосив Умєров.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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