У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська — Finance.ua
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У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська

Казна та Політика
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У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська
У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує звільняти в запас чоловіків 18−25 років, які були обмежено придатними й потрапили на фронт за мобілізацією.
Про це стало відомо з картки законопроєкту № 12 147 на сайті Верховної Ради.
Закон стосується чоловіків, молодших за 25 років, які мали статус обмежено придатних у воєнний час до того, як цей статус скасували окремим законом.
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Їх пропонують звільняти з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.
Станом на 24 жовтня цей законопроєкт направили на розгляд комітету. Раніше голова парламенту Руслан Стефанчук казав, що людей віком 18−25 років, яких устигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби, бо це, мовляв, призведе до «обвалу» окремих ділянок фронту.
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Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Раніше депутатка Ірина Геращенко пояснювала, що до цього існувала «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18−25 років, яких визнали обмежено придатними, попри те, що офіційно найменшим віком для мобілізації зараз є 25 років.
За матеріалами:
hromadske
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