У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська — Finance.ua

У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25 років, яких уже призвали до війська

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує звільняти в запас чоловіків 18−25 років, які були обмежено придатними й потрапили на фронт за мобілізацією.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 12 147 на сайті Верховної Ради.

Закон стосується чоловіків, молодших за 25 років, які мали статус обмежено придатних у воєнний час до того, як цей статус скасували окремим законом.

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Їх пропонують звільняти з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.

Станом на 24 жовтня цей законопроєкт направили на розгляд комітету. Раніше голова парламенту Руслан Стефанчук казав, що людей віком 18−25 років, яких устигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби, бо це, мовляв, призведе до «обвалу» окремих ділянок фронту.

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Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Раніше депутатка Ірина Геращенко пояснювала, що до цього існувала «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18−25 років, яких визнали обмежено придатними, попри те, що офіційно найменшим віком для мобілізації зараз є 25 років.

hromadske За матеріалами:

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