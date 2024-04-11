У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали з проєкту закону — Finance.ua
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У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали з проєкту закону

Казна та Політика
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У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали з проєкту закону
У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали з проєкту закону
Через оперативну ситуацію на фронті головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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«Кінцевий термін служби було винесено у законопроєкт. Це сталося після звернення головнокомандувача Олександра Сирського, який розуміє оперативну ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, розуміє, які сили і засоби є в наявності та усвідомлює планування, яке передбачається найближчим часом», — зазначив Лазуткін.
Він підкреслив, що ніхто не відмовляється від демобілізації, і термін 36 місяців відпочинку нікуди не зникає.
Речник Міноборони зауважив, що проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля і цей процес розпочнеться вже найближчим часом.
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Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт, який безпосередньо стосуватиметься питань демобілізації та ротації.
Також комітет Верховної ради з питань нацбезпеки опублікував список тих, хто отримає право на відстрочку від мобілізації за новим законопроєктом.
За матеріалами:
Укрінформ
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