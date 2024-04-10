Ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати автомобілем, але є два винятки — Finance.ua
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Ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати автомобілем, але є два винятки

Особисті фінанси
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Ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати автомобілем, але є два винятки
Ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати автомобілем, але є два винятки
Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Проєкт документу містить норму про заборону керувати автомобілем. Проте є два винятки.
Про це написав народний депутат Олександр Федієнко в Telegram-каналі.
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Так, тимчасове обмеження людини у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано у таких випадках:
  • якщо це позбавляє людину основного законного джерела засобів для існування;
  • якщо людина використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні людини з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Процес позбавлення права на керування транспортним засобом

ТЦК протягом 30 днів звертається до суду першої інстанції з документами, що підтверджують позов про необхідність обмеження права водіння транспортним засобом.
Якщо позов прийнято, суд протягом 30 днів розглядає позов у письмовому вигляді (тобто без необхідності виклику сторін на слухання).
Але в разі клопотання про явку до суду або з боку позивача (ТЦК), або з боку відповідача, суд може призначити засідання.
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Суд може відмовити ТЦК у разі, якщо не буде доведено, що громадянин не виконав обов’язки, передбачені законом. Або якщо не буде доведено, що не можна було здійснити його затримання та привід до ТЦК.
Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.
Нагадаємо, раніше член Комітету Ірина Фріз повідомила, що Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, які ухиляються від мобілізації.
Також Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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