До 100 тис. грн: в Україні хочуть збільшити штрафи за ухилення від мобілізації — Finance.ua
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До 100 тис. грн: в Україні хочуть збільшити штрафи за ухилення від мобілізації

Особисті фінанси
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До 100 тис. грн: в Україні хочуть збільшити штрафи за ухилення від мобілізації
До 100 тис. грн: в Україні хочуть збільшити штрафи за ухилення від мобілізації
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони активно працює над розглядом правок до законопроєкту про мобілізацію. Запропоновані урядом поправки передбачають збільшення штрафів за ухилення від мобілізації, проте конкретна сума поки не визначена.
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Очікується, що штрафи можуть складати 100 тисяч гривень або більше.
Про це повідомила депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз.
Вона повідомила, що комітет відхилив ідею обмеження прав ухилянтів на керування транспортними засобами та замороження їх банківських рахунків.
Замість цього, громадяни віком від 18 до 60 років матимуть можливість самостійно оновлювати свої дані через різноманітні канали, включно з електронним кабінетом, у разі введення воєнного стану.
Фріз також зазначила, що 19 березня було ухвалено норму, яка зобов’язує районні адміністрації інформувати малі громади, що звільняє старост від особистої роздачі повісток.
Додатково, були внесені зміни до положень про конфіскацію транспортних засобів у компаній, встановивши чіткі критерії та обмеження для таких заходів.
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Фріз висловила надію на те, що законопроєкт буде готовий до другого читання в парламенті в найближчі тижні. З цією метою Комітет продовжує працювати над поправками до законопроєкту для його подальшого удосконалення.
Крім того, вона підкреслила важливість професійної підготовки, мотивації та зміни інформаційної політики для ефективної мобілізації, а також необхідності забезпечення відповідними ресурсами. За її словами, якщо ці умови будуть виконані, мобілізація не викличе занепокоєння серед населення.
Нагадаємо, народні депутати України, що нині допрацьовують новий законопроєкт про мобілізацію, вирішили відмовитися від норми про обов’язкову реєстрацію електронного кабінету призовника. Зареєструвати його та отримувати оповіщення в електронний кабінет військовозобов'язані зможуть за власним бажанням.
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13 березня стало відомо, що до Ради внесли законопроєкт про мобілізацію засуджених. Він передбачає можливість звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. У разі його ухвалення засуджені отримають право на умовно-дострокове звільнення.
За матеріалами:
Обозреватель
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