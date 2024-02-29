Демобілізація строковиків: що передбачає новий закон — Finance.ua

Демобілізація строковиків: що передбачає новий закон Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

26 лютого 2024 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін до глави XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» (законопроєкт № 11 035 ), який передбачає звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Про те, що змінилось, як працюватиме закон, що він означає для військовослужбовців, розповіла Крістіна Дрогозюк, юристка, експертка Громадського центру правосуддя в Одеській області.

Підстави для звільнення військовослужбовців-строковиків до внесення змін

Військовослужбовці строкової служби, до прийняття відповідних змін, могли звільнитись лише за наступними підставами:

за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби;

за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі;

у зв’язку з закінченням встановлених строків військової служби — у строки, визначені Указом Президента України.

Проте відповідно до ч. 9 ст. 23 ЗУ «Про військовий обовʼязок та військову службу» для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений ст. 23, військова служба продовжувалася понад встановлені строки на період проведення мобілізації та дії воєнного стану. Варто розуміти, що під час повномасштабного вторгнення в Україні немає призову на строкову службу, однак дотепер є військовослужбовці-строковики, які були призвані та проходили службу до 24 лютого 2022 року та протягом двох років не можуть звільнитися у звʼязку із закінченням строку служби. Натомість військові строкової служби мають можливість переходити на службу за мобілізацією або за контрактом. Отже, відповідним законом передбачено, що під час воєнного стану військова служба триває невизначений строк. У військових строкової або контрактної служби, у яких закінчується строк служби під час дії воєнного стану, служба продовжується автоматично до кінця дії воєнного стану.

Які строки демобілізації

У ЗМІ почала ширитися думка, що відповідні зміни передбачають чіткі строки звільнення або негайне звільнення строковиків із військової служби.

Новий закон дійсно надає можливість звільнитися строковикам, але «…у строки, визначені Президентом України».

Ухвалення цього документа є першим і важливим кроком до звільнення військовослужбовців строкової служби, але, на жаль, лише одного закону недостатньо. Для звільнення строковиків необхідним є указ Президента про демобілізацію, у якому і будуть прописані строки звільнення. Разом з тим без змін до Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу» указ Президента про демобілізацію був би незаконним.

Так, закон не визначає строки для видачі указу Президента, але оскільки саме Президент був ініціатором відповідних змін (Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт № 11 035 у Верховній Раді 22 лютого 2024 року) можна сподіватися, що демобілізація строковиків відбудеться найближчим часом.

Важливим є те, що закон передбачає відстрочку строковиками від призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з моменту звільнення, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

За якими підставами можна звільнитись

Відповідно до нового закону «…військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений ч. 1 ст. 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до ч. 9 ст. 23 цього Закону, …звільняються з військової служби у запас у строки, визначені Указом Президента України».

Отже, звільненню підлягатимуть всі військовослужбовці строкової служби, у яких закінчився строк військової служби. Разом з тим постає питання, скільки таких військовослужбовців-строковиків після закінчення строку служби підписали контракт на військову службу. Контрактники на сьогодні служать або до моменту оголошення демобілізації, або до закінчення воєнного стану.

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