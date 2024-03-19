Нові категорії українців, які зобов’яжуть стати на військовий облік (інфографіка) — Finance.ua

Нові категорії українців, які зобов’яжуть стати на військовий облік (інфографіка) Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

7 лютого, народні депутати 243 голосами підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України готує новий законопроєкт щодо мобілізації до другого читання, яке попередньо може відбутися на початку квітня. Розширено категорій чоловіків, яких можна буде мобілізувати.

Варто зауважити, що наразі, відповідно до чинного законодавства, на військовому обліку мають перебувати всі чоловіки віком від 18 до 60 років, крім виключених з обліку, та жінки з медичними спеціальностями.

У разі ухвалення цієї норми чоловіки віком від 18 до 60 років, які звільнені зі служби в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, будуть зобов’язані стати на військовий облік у ТЦК та СП за своїм місцем проживання впродовж 60 днів.

Довідка Finance.ua:

Законопроєкт 10 449 вносить багато змін у низку чинних законів. Розглянемо ключові моменти.

Усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта. При виїзді за кордон військовозобов'язані повинні пред’являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку.

Призовний вік знижується з 27 до 25 років.

Строкова служба скасовується, замість неї планується базовий військовий вишкіл. Усі військовослужбовці строкової військової служби повинні бути звільнені в запас.

Має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного (призовника, резервіста), у якому можна оновити свої облікові дані. Утім, через цей кабінет надсилатимуться й електронні повістки. Повістка вважатиметься врученою після появи в електронному кабінеті.

За ухилення від служби або актуалізації облікових даних блокуватимуть банківські рахунки, а також буде застосовуватися обмеження права на водіння авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.