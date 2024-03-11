В Опендатабот порахували, скільки ухилянтів притягнули до відповідальності у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

В Опендатабот порахували, скільки ухилянтів притягнули до відповідальності у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 15:30

В Опендатабот порахували, скільки ухилянтів притягнули до відповідальності у 2023 році (інфографіка)

У 2023 році українці отримали 1 274 вироків у судових справах про ухилення від військової служби. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до 5 років.

Про це повідомляє Опендатабот.

Від самого початку війни у 2014 році ухилянтам сумарно було ухвалено 3 746 вироків. Третина з них припадає на 2023 рік.

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Перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік великої війни таких справ побільшало у 20 разів — до 220 вироків.

Кількість справ торік зросла у 5 разів — до 1 274. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

Інфографіка: Опендатабот

У січні 2024 року ухилянтам вже було винесено 120 вироків. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік.

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Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів повторно вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію , військовий облік і проходження військової служби. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним розсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало повістки надсилати електронною поштою.

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