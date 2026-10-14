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У Києві встановлять 14 мобільних укриттів біля зупинок транспорту

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На першому етапі планують встановити 14 укриттів
На першому етапі планують встановити 14 укриттів
У Києві планують розпочати встановлення мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту наприкінці жовтня — на початку листопада.
Про це в.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов повідомив у телеефірі, передає Укрінформ.
«Почнемо вже десь наприкінці жовтня — з початку листопада встановлювати такі укриття біля зупинок громадського транспорту», — сказав Ткачов.

Де встановлять мобільні укриття в Києві

На першому етапі планують встановити 14 укриттів. Місця їх розташування поки що не розголошують.
За його словами, мобільні укриття допоможуть суттєво посилити захист цивільного населення в тих районах, де бракує капітальних сховищ.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні запровадили два рівні тривог. Жовтий рівень оголошують у разі атаки дронів. Червоний рівень означає підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. Червоний рівень означає зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.
За матеріалами:
Укрінформ
Київ
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