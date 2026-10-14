У Києві встановлять 14 мобільних укриттів біля зупинок транспорту

У Києві планують розпочати встановлення мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту наприкінці жовтня — на початку листопада.

Про це в.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов повідомив у телеефірі, передає Укрінформ.

«Почнемо вже десь наприкінці жовтня — з початку листопада встановлювати такі укриття біля зупинок громадського транспорту», — сказав Ткачов.

Де встановлять мобільні укриття в Києві

На першому етапі планують встановити 14 укриттів. Місця їх розташування поки що не розголошують.

За його словами, мобільні укриття допоможуть суттєво посилити захист цивільного населення в тих районах, де бракує капітальних сховищ.