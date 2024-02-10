Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для ухилянтів вплинуть на банківську сферу — Finance.ua

Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для ухилянтів вплинуть на банківську сферу Сьогодні 10:24 — Особисті фінанси

Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для ухилянтів вплинуть на банківську сферу, Фото: vsn.ua

не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться. Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10 449),на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться.

Про це сказав президент Асоціації українських банків Андрій Дубас у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість (банківської. — Ред.) системи», — сказав він.

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Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.

«Ми говоримо про якусь частку з цього обсягу (загальної мобілізації у 2024 році. — Ред.), які можуть потенційно порушувати. Тобто йдеться не про якісь великі цифри», — підсумував Дубас.

Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.

Довідка Finance.ua:

Згідно з текстом документу, за неявку особи до ТЦК військкомати зможуть звертатися до суду і вимагати блокування банківських рахунків, заборону на виїзд за кордон і позбавлення водійських прав.

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