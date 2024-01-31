За ухилення від мобілізації арештовуватимуть банківські рахунки — новий законопроєкт Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

За ухилення від мобілізації арештовуватимуть банківські рахунки — новий законопроєкт

Кабінет міністрів 30 січня затвердив оновлену версію проєкту закону про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Згідно з текстом документу , за неявку особи до ТЦК військкомати зможуть звертатися до суду і вимагати блокування банківських рахунків, заборону на виїзд за кордон і позбавлення водійських прав.

Якщо призовник добровільно протягом 10 днів від дня вручення повістки не з’явиться для оновлення даних, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) попросить Національну поліцію здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Накладати обмеження на ухилянтів пропонується через суд

Якщо поліція за 15 днів не знайде військовозобов'язаного, ТЦК та СП протягом наступних 5 днів відправить громадянину вимогу про виконання обов’язку військовозобов'язаного. Зробить це в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті), або в паперовій формі - засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання. Така повістка буде вважатися врученою, навіть якщо лист не зможуть вручити «з інших причин».

Після чого у військовозобов'язаного буде 10 днів для добровільної появи в ТЦК та СП за таким викликом.

Якщо він не з’явиться, ТЦК та СП звернуться до суду.

Суд буде зобов’язаний ухвалити рішення не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд може накласти такі обмеження на військовозобов'язаного:

тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України;

тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом;

арешт на кошти та інші цінності фізичної особи, які перебувають на рахунках та на зберіганні в банках чи інших фінансових установах, небанківських постачальниках платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах депозитарних установ.

Обмеження на ухилянтів накладатимуться на термін до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування щодо виконання обов’язків військовозобов'язаного чи резервіста.

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